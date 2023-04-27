Medical Point, Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası aldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, enerji yönetimi alanında gerçekleştirdiği uygulamalar sonucunda "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, uyguladığı enerji yönetimi politikaları sonucunda 1 yılda elektrikte yüzde 15, doğal gazda ise yüzde 25 az tüketim gerçekleştirdi. Hastane, Kalite İyileştirme ve Geliştirme Müdürlüğü ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde, enerji yönetimi alanında gerçekleştirdiği bu uygulamalar sonucunda "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandı.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Veysi Kubba, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Hastanemiz tıbbi alandaki başarılarının yanı sıra topluma ve çevreye katkı çalışmaları ile yine büyük bir başarı kazandı. Güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişim sağlanması için yaptığımız çalışmalar ile enerji yönetim sistemimizi kurarak verimli enerji kullanımı ile odağımızda insan ve dünyaya olan saygımızı bir kez daha göstermiş olduk. Gezegenin sağlığı eşittir insan sağlığı mottosuyla çıktığımız bu yolda, gerek hastane içerisinde verdiğimiz enerji yönetimi eğitimleriyle gerekse enerji alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla dünyaya bıraktığımız karbon ayak izimizi ciddi oranda düşürdük. Bu yıl bir önceki yıla göre elektrikte yüzde 15, doğal gazda ise yüzde 25 az tüketim gerçekleştirerek enerji yönetiminde doğru bir politika uyguladığımızı kanıtlamış olduk. Medical Point Hastaneler Grubu olarak sağlığı bir bütün olarak görme çabamızdan asla vazgeçmedik. Bu çerçevede hastane içerisinde kurmuş olduğumuz eğitim merkezimiz Fonksiyonel Akademi'de enerji konusunda eğitimlerimiz devam ederken, güneş enerjisi santrali yatırımımızda da ciddi yol kat ettik. Bu yatırımımızla birlikte elektrik tüketimimizin yüzde 80'ini güneşten karşılayarak yılda 4 bin 750 ton daha az karbon emisyonu sağlamayı hedefliyoruz. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi vizyon, değer ve ilkelerimiz esasında sürdürülebilirlik bilinci ile enerji yönetimimizi planlamaya ve uygulamaya devam edeceğiz” dedi.