Medical Point İzmir, enerjisini güneşten alacak

Bu proje ile birlikte İEÜ Medical Point Hastanesi elektrik tüketiminin yüzde 80'nini güneşten karşılayarak yılda 4 bin 750 ton daha az karbon emisyonu sağlayacak.

GES projesi ile Türkiye'de elektriğini kendi üreten nadir hastanelerden biri olacaklarını belirten Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, “28 yıldır enerji hizmetleri konusunda faaliyet gösteren Kontek Enerji ile böylesine büyük bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Manisa, Salihli bölgesinde bu projeyi inşa edeceğiz. Kısa sürede faaliyete geçecek olan bu projemiz ile birlikte sıfır karbon hastane olma yolunda önemli bir yol katetmiş olacağız. Çünkü günümüzün ve geleceğin en temiz enerji modelini güneş enerji santralleri oluşturuyor. Ülkemiz ise güneş enerjisi potansiyeli bakımından Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Önemli olan bu enerjiyi doğru bir şekilde kullanabilmek.” dedi.

Gezegenin sağlığı eşittir insan sağlığı mottosuyla hareket ettiklerini dile getiren Kubba, “Unutulmamalı ki; doğamızın ekolojik dengesini korumak tüm insanlığın görevi. Ancak kolektif bir bakış açısı ile dünyamızı daha yaşanır hale getirebiliriz. Medical Point olarak, bu perspektifle güneş enerjisi konusunda ilk adımımızı atmış bulunmaktayız.” dedi.