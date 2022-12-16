Medical Point'te gerçeği aratmayan tatbikat

Koruma, kurtarma, ilk yardım, yangın ve tahliye konularında eğitim alan sağlık çalışanları, öğrendiklerini teorik bilgileri tatbikatta uygulayarak AFAD'dan tam not aldı. İzmir AFAD ekibinden uzmanların deneyimlerini paylaştığı eğitimler ve tatbikat sonrasında çalışanlar, afete hazır hale getirildi.

Medical Point hazır durumda

Eğitimler ve tatbikat hakkında bilgi veren İzmir AFAD ekibinden Ömer Selçuk Demir, “4 gün boyunca katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hastanenin özelinde verdiğimiz eğitimlerimizde; acil durumlarda uygulanması gereken davranışlar, hastalar ile olan tahliye planları ve uygulamamız gereken kurtarma operasyonları hakkında bilgilerimizi paylaştık. Sağlık çalışanlarımızla birlikte koruma, kurtarma, ilk yardım, yangın ve tahliye ekiplerinin bir arada nasıl koordineli bir şekilde çalışması gerektiğine dair bir bilgilendirme haftası geçirdik. Hastanemiz çalışanları tarafından çok güzel bir katılım oldu. Son günümüzde de çok güzel bir tatbikatla bu eğitimi taçlandırdık. İnşallah afetsiz zamanlar geçiririz ve böyle bir uygulamaya karar kılmayız ama afet durumunda da Medical Point Hastanesi bu konuda hazır olacağını göstermiştir” dedi.

Çök-kapan-tutun

20 yıldır AFAD ekibinde yer alan ve deneyimlerini sağlık çalışanlarıyla paylaşan Murat Gezer ise şunları söyledi: “2022 eğitim ve tatbikat yılı olarak planlandığı için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil vatandaşlara, gönüllülere eğitimler veriyoruz. Kamu kurumlarına genellikle koruma, kurtarma, yangın ve içinde ilk yardımın da bulunabileceği eğitimler verebiliyoruz. Buralarda afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgiler paylaşıyoruz. Özellikle sıkıntı yaşadığımız afet anındaki yanlış hareketlerin düzeltilmesiyle çök-kapan-tutun uygulamasının vurgulanması şeklinde bu eğitimlerimiz devam ediyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde de bunları uyguladık. 4 gün sonrasında yaptığımız tatbikatta da uygulamaların doğru bir şekilde yapıldığını tespit ettik.”

Pratik ve bilgi önemli

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda afet sırasında Kurumlar Arası Koordinatör Sorumlusu olan Dr. Zeki Hozer ise verdikleri bilgilerden dolayı AFAD çalışanlarına teşekkür etti. Hastane olarak afete karşı tüm senaryoları değerlendirdiklerini belirten Hozer, “Yıl içerisinde çeşitli lokal tatbikatlar yaparak bilgilerimizi tazeliyoruz. Pratik yapmak ve konu hakkında bilgi sahibi olmak en önemli silahımız. Çalışmalarımızın AFAD tarafından da onaylanması kurumumuz adına sevindirici. AFAD gibi uzman kamu kuruluşları ile iş birliği önem verdiğimiz çalışma alanları" diye konuştu.