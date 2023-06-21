Medicana Çeşme, yaza hazır

Yaz mevsiminde nüfusu 2 milyona ulaşan Çeşme'de, Medicana Sağlık Grubunun 14'üncü sağlık kuruluşu olarak bir süre önce hizmet vermeye başlayan Medicana Çeşme, bu yaz acil tıp uzmanları ve Çeşme'nin en kalabalık noktalarında bulundurduğu ambulansları ile acil durumlarda hayat kurtaracak.

Acil sağlık hizmeti kritik durumlarda hayati önem taşırken, Medicana Çeşme, ilçede acil durumlara karşı ekibini güçlendirdi. Çeşme merkez, Ilıca, Alaçatı gibi kentin kalabalık noktalarında ambulans ve acil sağlık ekibi bulunduran Medicana Çeşme, acil servisi; Doç. Cem Ertan, Dr. Ali Fuat Oduncu, Uz. Dr. Emre Onur Tosun, Dr. Ramazan Oğuz ve Dr. Veysel Karan Koçdemir'den oluşan üçü acil tıp uzmanı toplam 5 hekimden oluşan güçlü bir hekim grubu ile hizmet veriyor.

3 bin 500 metrekare kapalı alanı, üst düzey teknolojik alt yapıyla kurgulanmış iki ameliyat salonu, tüm tanı ve teşhislerin yapılabileceği; MR, tomografi, ultrason, röntgen, laboratuvar tetkikleri, 100 tıbbi kadro ve sağlık çalışanıyla hizmet veren hastane, bu yaz Çeşme'de önemli bir görev üstlenecek.

Çeşme'de acil sağlık hizmetinin hayati önemde olduğuna değinen Medicana Çeşme Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, "Acil servisimizde 7 gün 24 saat, mutlaka bir acil tıp uzmanı bir de pratisyen hekim bulunuyor. Yaz döneminde sık yaşanan; kalp krizi, yaralanma, boğulma, zehirlenme, sıcak çarpması başta olmak üzere tüm acil sağlık sorunlarında ilk müdahaleyi yapıyor, tedavi başlatıyor, çoğu zaman tedavinin tümünü Çeşme'de tamamlayabiliyoruz. Gerekli olması durumunda ise Medicana İzmir Hastanemiz ile birlikte hastalarımızın tüm tıbbi süreçlerini sonuna kadar güvenli, koordineli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz" dedi.