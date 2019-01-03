Medya, 2018'de Ege Üniversitesi'ni konuştu

Ege Üniversitesi (EÜ), Türkiye'nin tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında üniversite haberlerinin yayınlandığı gazetelerin erişimi, tirajı ve haber sayılarında 2018 yılında zirvede yer aldı.

2018 yılında Ege Üniversitesi (EÜ) Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin haber merkezi olarak görev yapan Ege Ajans ve EÜ Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından, üretilen bin 278 haber medyaya servis edildi. Ege Üniversitesi, basılı gazete ve dergilerde toplamda 15 bin 386 habere konu oldu. Ege Bölgesi üniversiteleri sıralamasında en çok haberi yapılan birinci üniversite olan Ege Üniversitesi; Türkiye genelinde, internet medyası, gazete, televizyon ve dergilerde en çok haberlerine yer verilen ilk üç üniversite arasında yer aldı.

Derlenen verilere göre, bir yıllık erişim sayılarına bakıldığında 2 milyar 3 milyon 271 bin 140 erişim sayısı ile Ege Üniversitesi zirvede yer aldı. Böylece Ege Üniversitesi erişim kategorisinde Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında birinci sıraya yerleşti. İnternet medyasında da Ege Üniversitesi haberleri geniş yer buldu.

Türkiye genelinde 206 üniversite arasında yapılan sıralamada Ege Üniversitesi 2018 yılında en çok haberi yapılan üçüncü üniversite oldu. Ege Bölgesi Üniversiteleri sıralamasında ise birinci olan Ege Üniversitesi basılı gazete ve dergilerde toplamda 15 bin 386 habere konu oldu.

Tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında yapılan "tiraj" sıralamasında Türkiye ikincisi olan Ege Üniversitesi, Ege Bölgesi üniversiteleri sıralamasında ise ilk sırada yer aldı. Ege Üniversitesi, 2018 yılında ulaştığı 665 milyon 359 bin 942 tiraj sayısı ile tüm üniversiteler arasında ikinci oldu.

"Ajansımızda iyi işleyen bir sistem var"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, konuyla ilgili, "Üniversitemiz ile ilgili haberleri toplumumuz ile paylaşan Ege Ajans, hem İletişim Fakültemiz öğrencilerinin uygulama birimi hem de üniversitemizin haber merkezi olarak görev yapıyor. Ajansımız, İletişim Fakültemizin adeta laboratuvarı olarak işlev görüyor. Genç iletişimciler, aldıkları teorik eğitimleri bu laboratuvar ortamında uygulama imkanı buluyor. Öğrencilerimizin eğitimlerini devam ettirirken bir yandan da haber üretimi içerisinde yer alıyor olmaları çok önemli. İşi mutfağında öğrenmek bu olsa gerek. Ajansımızda iyi işleyen bir sistem var. Gençlerimiz burada deneyim kazanarak sektöre profesyonel bir medya mensubu olarak adım atıyorlar. Akademik camiada yazılı ve görsel habercilik alanında öncü alan Ege Ajans ve EÜ Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğümüz, basınla paylaştığı haberlerle güvenilir bir adres olmuş, yerel ve ulusal medyada varlığını hissettirmiştir. Ege Üniversitesi basılı gazete ve dergilerde toplamda 15 bin 386 habere konu oldu. Çalışanlarımız, Üniversitemiz ile ilgili haberleri kamuoyuna doğru, tarafsız ve sağlıklı bir şekilde aktarma çabalarının, toplumu bilgilendirme çabalarının takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Ajansımızın ve şube müdürlüğümüzün bundan sonra da çalışmalarını artırarak devam ettireceklerinden ve üniversitemizin sesi olmayı sürdüreceklerinden hiç şüphem yok. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.