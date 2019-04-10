Megapol Yelken Kulübü, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yıldızlar Kupası'nda şampiyonlukla dönen Megapol Yelken Kulübü, dereceye giren 3 sporcusu ile Türkiye'yi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil edecek.

Megapol Yelken ve Windsurf Kulübü, Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Yıldızlar Kupası'ndan önemli bir başarı ile döndü. Megapol Group'un sponsorluğunda Urla'da faaliyet gösteren Megapol Yelken ve Windsurf Kulübü, Türkiye Yıldızlar Kupası'nda sporcusu Dora Derinler ile U17 sınıfında Türkiye şampiyonu oldu. Yine U17 sınıfında Kutay Aksun ile Türkiye ikinciliği; U15 sınıfında da Erencan Kolburan ile Türkiye ikinciliği kazanan Kulüp, bu başarıları ile İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ve İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

İsrail ve İspanya'da ülkemizi temsil edecekler

Kulüp Antrenörü Emir Şah Polat, 3 sporcularının Türkiye'yi temsil edecek olmasının kendiler için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Yıldızlar Kupasında elde ettiğimiz başarı ile 3 sporcumuz, 13-22 Ağustos'ta İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile 22-29 Kasım tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı elde etti. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Biz katılacağımız Avrupa ve Dünya şampiyonalarında iyi dereceler elde ederek, aynı gururu ülkemize yaşatmak istiyoruz. Bu şampiyonalara Türkiye'den katılacak 6 sporcudan 3 tanesinin bizim kulübün sporcusu olması da bizleri ayrıca mutlu etti" diye konuştu.

Megapol Yelken ve Windsurf Kulübü, İzmir Urla'da 3 sınıf 6 kategoride 48 sporcu ile faaliyet gösteriyor.