Mehmet Akif Ersoy, İzmir'de Bakan Pakdemirli'nin katıldığı programla anıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatının ‘İdeal insan nasıl olunur?' sorusunun cevabı olduğunu belirterek, "Akif, muhakkak ki istikbale çok şey bırakmıştır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı”na katıldı. Anma programına Bakan Pakdemirli'nin yanısıra, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ensar Topçu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyip Kadir İnan ve çok sayıda partili katıldı. Sözlerine “Mehmet Akif Ersoy gibi bir şahsiyeti anmaya çalışan, anlamaya uğraşan bu gençlikten de Allah razı olsun” diyerek başlayan Bakan Pakdemirli, “Mehmet Akif Ersoy gibi bir şahsiyeti bizlere lütfeden Allah'a hamdolsun. O, yalnızca bir vatan şairi değil, aynı zamanda bir vatan bilgesidir. Vatan nasıl vatan olur, vatana nasıl sahip olunur, bunu anlamış ve anlatmıştır. Hatta vatan nasıl sevilir bunu da o öğretmiştir. Zira vatanımızı senelerdir onun dizeleriyle seviyoruz. Mehmet Akif'imizin hayatı bugün hepimize örnek olacak nitelikte olay ve durumlarla doludur. Mesela o okulunun mescidine de, laboratuvarlarına da aynı şevkle devam etmiştir” diye konuştu.

“İlk memuriyeti bizim bakanlığımızdaydı”

Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mehmet Akif'imizin bakanlığımızı da ilgilendiren tarafından bahsetmek isterim. Akif hem âlimdir hem ârif, hem şâirdir, hem nâsir. Hem vâizdir hem hâfız. Hem milletvekili hem edebiyat muallimi. Hem güreşçi hem veteriner hekimi. Hatta iyi bir yüzücü, iyi bir at binicisi, nam salmış bir güreşçi. Ve burayı vurgulamak istiyorum veteriner fakültesi birincisi. İlk memuriyeti de bizim bakanlığımızdaydı. Orman, Maden ve Ziraat Bakanlığında Beşinci Veteriner İşleri ve Hayvan Islahı Şubesinde memurluğa başladı. Bizim nezaretimize, yani bakanlığımıza bağlı olarak yaklaşık 20 yıl memuriyet yaptı. Akif, muhakkak ki istikbale çok şey bırakmıştır. Mesela İstiklal Marşı, kahraman ordumuza hediyesidir. Asım'ın Nesli, gençliğe vasiyetidir. Safahat, ilminin ve irfanının zekâtıdır. Hayatı, ‘İdeal insan nasıl olunur?' sorusunun cevabıdır. Kalem bulamayınca çakı ile yazan da odur, elindeki kalemi kılıçtan daha kuvvetli kullanan da. Elbette Akif, ilmini, hünerlerini ve ömrünü milletine ve memleketine adamışken bizim de şu saatlerimizi ona hasretmemiz yetmez. Ancak biliyorum ki onun yolundan gitmek şereftir bize. Onu okumak, onun okuduğu gibi dünyayı okumak ufuktur, idraktir bize.”

“AK Parti üyeliği en önemli, en şerefli göreviniz”

Konuşmasında salondaki partili gençlere de seslenen Bakan Pakdemirli, “Ben aranızdan çıkmış bir kardeşiniz, ağabeyinizim. Son 15 yılda partide önemli görev almadım ama her seçimde sahada oldum. 2011 yılında aday oldum. Listede Hamza Dağ milletvekilimiz 5'inci, ben de 6'ıncı sıradaydım. Ben onu arkadan ittim. O milletvekili seçildi ama o beni yeterince çekemedi, milletvekili seçilemedim. Çalışmaya devam ettim. AK Parti üyeliği en önemli, en şerefli göreviniz. Diğer bütün görevlerin hepsi geçici. Son seçimlerde aday adayı oldum listelerde yer alamadım ama asla küsmedim. Çıktım geldim İzmir'e ve seçimin son gününe kadar sahada milletvekili aday arkadaşların yanında yer aldım, onlarla çalıştım. ‘Niye yaptın?' diyebilirsiniz. Çünkü bazen politikada ‘ben yoksam kimse yok' diyorlar. Bazıları havlu atıyor. Ben ‘bu hoş sedanın sürmesi lazım' dedim.”

Gençlerden söz istedi

Türkiye'nin dertli bir coğrafyada olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, “Memleketimiz dertli bir coğrafyada. 21. yüzyılda bizler yavaş yavaş görevi size teslim etme durumuna geldik. Buna az bir zaman kalmışken, geleceğe de umutla, ışıkla bakıyor olmamız lazım. Bu coğrafya dertli olmasına rağmen 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla etrafında dönüyor. 21 trilyon dolarlık zenginliğin ortasında oturuyoruz. 21. yüzyılda Türkiye mutlaka sizler sayesinde dünyanın ve bölgenin zenginliğinden, refahından daha fazla pay almaya aday bir ülke. Biz yan yana, bir olursak bu işlerin hepsi hallolacak. Bu salonda Mehmet Akifler, idealist ve parlayan gençler görüyorum. Söz istiyorum, asla havlu atmak yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinde ölümüne gitmek var mı?” dedi.

Bakan Pakdemirli konuşmasının ardından gençlerle birlikte anma programını izledi.