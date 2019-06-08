Mehmet Erdem ve Aşkın Nur Yengi yeni düet parçasıyla mest etti

Türkiye'nin en önemli tatil merkezlerinden Çeşme'de, bayram nedeniyle sanat camiasının güçlü isimleri konser verirken, Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem de bir mekanda sahneye çıktı. Yengi, Mehmet Erdem'i sahneye davet ederek Sezen Aksu imzalı yeni düet projelerini ilk defa seslendirdi.

Kendine has tarzı ve yorumuyla en sevilen şarkılarını Çeşme'deki Gala Aya Yorgi'de müzikseverler için seslendiren Mehmet Erdem, herkesin bayramını kutlayarak başladığı sahnesini yaklaşık bir buçuk saat süren performansı ile sonlandırdı.

Mehmet Erdem'in ardından sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi, Mehmet Erdem'i sahneye davet ederek Sezen Aksu imzalı yeni düet projelerini ilk defa seslendirdi. İkili, "İkimizin ortak kahramanı Sezen Aksu'ya söz ve bestesi Allah'tan Kork şarkısı için çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle başladıkları performanslarıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Yıldız Tilbe: "Ne anlatmakla biter ne hissetmekle"

Sevilen şarkılarını seslendiren Aşkın Nur Yengi, gecenin ilerleyen saatlerinde konseri izlemeye gelenler arasında yer alan başarılı sanatçı Yıldız Tilbe'yi sahneye davet etti. Sahnede bir şarkı seslendiren ve sesi ile kendine hayran bırakan Yıldız Tilbe duygularını şu sözlerle anlattı:

"Aşkın'ın Sevgiliye albümü yeni çıkmıştı. O zaman gecede 7-8 mekanda sahne alıyordum. Albümünü ağlaya-zırlaya dinliyordum. O şarkılarla o kadar anılarım var ki. Ne anlatmakla biter ne hissetmekle.''