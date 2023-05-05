Mehmet Fuat Gölbaşı'dan 9 gollük katkı

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 forması giyen Mehmet Fuat Gölbaşı, bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde çıktığı 34 maçta, 9 gol kaydetti ve takımının Erhan Çelenk'den sonra 9 gollü Berke Bıyık'la birlikte en fazla gol atan oyuncusu oldu.

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de forma giyen Mehmet Fuat Gölbaşı, İzmir temsilcisine verdiği skor katkısıyla takımının en önemli gol silahlarından biri haline geldi. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon Serik (1), Sarıyer (1), Uşakspor (2), Adıyaman FK (1), Kastamonuspor (1), Balıkesirspor (1), Pazarspor (1) ve Zonguldak Kömürspor maçlarında goller atarak takımına 9 gollük katkı verdi. Böylece golcü oyuncu, İzmir temsilcisinde Erhan Çelenk'ten (15) sonra Berke Bıyık'la (9) birlikte takımının en fazla gol atan oyuncusu konumunda yer aldı.

Öte yanda Mehmet Fuat Gölbaşı, sarı-lacivertli formayla geçen sezon ligde 12 gollük katkı vermişti.