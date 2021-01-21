Mehmet Sepil: "Bir transfer daha yapmayı planlıyoruz"

5 yıl sözleşme imzaladıkları teknik direktör Ünal Karaman'ın türk futbolunda iz bırakan bir isim olduğunu söyledi. Sepil, transfer konusunda ise 1 transfer yapacaklarını ve ihtiyaca göre sayının artabileceğini ifade etti.

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, 2.5 yıl sözleşmesi imzaladıkları teknik direktör Ünal Karaman'ın Adnan Süvari Tesislerinde çıktığı ilk antrenmanı ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Sepil, Ünal Karaman'ın hem futbolculuğunda hem de teknik direktörlüğünde geldiği noktaya tırnaklarıyla kazıyarak ulaştığını belirterek, "Kendisiyle İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde görüşmeye başladık. 3 gün boyunca uzun saatler birlikte görüştük. Hocamızın düşüncelerini, bizim düşüncelerimizi kısa ve uzun vadeli planlamalarda ne yapabileceğimizi konuştuk. Düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük. Ünal Karaman tüm çalıştığı takımlarda ve Türkiye'de iz bırakmış isim" şeklinde konuştu.

Başkan Sepil'den transfer açıklaması

Transfer konusunda da konuşan Başkan Mehmet Sepil, "Ara transfer döneminde 1 oyuncuyu daha kadroya katmayı planlıyoruz. Bunun haricinde ihtiyaca göre transfer çalışması yapabiliriz. Türk futbolunda yeni bir olay çıktı, transfer limiti olarak tanımlanan şeyle iki yıldır tanıştık. Bunun amacı şuydu, nefsine hakim olamayan takımları nefsine hakim olmayı öğretmek. Uygulamaya baktığımızda acaba hangi takımlar zorluk içinde yaşıyor. Bence şu an istediği sonucu alamadı bu iş. Bir sürü itirazlarda bulunuyoruz federasyona. Göztepe'ye tanınan limitler içerisinde elimizden gelen transferleri yapmaya çalışacağız. Birileri gidecek, birileri gelecek ki biz o limitin içinde kalabilelim. Guilherme ile yollarımız ayrıldı, bizim için talihsiz bir transferdi. İstemediğimiz şekilde gelişti. Kendisi Çin'e gidecek. Mossoro ile görüşülüyor, onunla da kısa süre içinde yollar ayrılmış olacak. Gassama ile görüşüyoruz" diye konuştu.

Son iki maçta alınan 6 puan için emeği geçen altyapı hocalarına teşekkür eden Sepil, kazasız belasız şekilde bu seneyi atlatıp gelecek senenin planlamasını yapmak istediklerini söyledi.