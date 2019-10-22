Meme kanserinde BRCA testi

Dr. Ebru Durmuş, Türkiye'de de BRCA testi (genetik testi) yaptıran ve mutasyon tespit edildiği takdirde ameliyat kararı alan kadınların sayısında artış gözlendiğini belirtti. Op. Dr. Durmuş, Sağlık Bakanlığının ve hekimlerin BRCA gen mutasyonu ve kanseri önleyici adımlar konusunda farkındalık çalışmaları, Türk kadının daha bilinçli hareket etmesininde etkili olduğunu söyledi.

Türkiye'de de kadınlar, BRCA (genetik testi) konusunda artık daha bilinçli hale geldi. Kanseri baskılayan, vücutta anormal hücre büyümesini engelleyen proteinler üreten BRCA1 ve BRCA2 genleri ise mutasyona uğradığında kanser riskini artırıyor.

Dünya çapında BRCA gen mutasyonunun kanser hücrelerinin çoğalmasına yol açabildiği ile ilgili farkındalığın artmasıda ünlü oyuncu Angeline Jolie sayesinde oldu.

Yaklaşık 6 yıl önce oyuncu Angelina Jolie, kanser riskini ortadan kaldırmak için önce her iki göğsünü, ardından da yumurtalarını ve tüplerini de aldırtmıştı. Kalıtsal BRCA gen mutasyonu teşhisi konulan Jolie, kansere yakalanma riskini almak yerine göğüslerinden ve overlerinden vazgeçtiğini; bu sayede yaşamı seçtiğini açıklamıştı.

"Gen mutasyonuna rastlanmasa da hala kanser riskiniz olabiliyor"

Öte yandan, Dr. Ebru Durmuş, gen mutasyonu hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Durmuş, "BRCA gibi testler ciddi ve ölümcül hastalık risklerini önceden belirleyebiliyor; ancak bu testlerle elde edilen verilerin doğru yorumlanması büyük önem taşıyor. Meme kanseri hastalarının yüzde 5-10'unda ve over kanseri hastalarının yüzde 15'inde BRCA1 ya da BRCA2 geninde zararlı bir mutasyon vardır. Yani bu mutasyonun bulunması mutlaka kanserin gelişeceği anlamına gelmiyor ancak riskin yüksek olduğunu bize gösteriyor. Bir nevi öncü alarm sistemi gibi çalışıyor. Tabii ki şunu da söylemekte fayda var; gen mutasyonuna rastlanmasa da hala kanser riskiniz olabiliyor. Toplumun yalnızca yüzde 0.2'sinde görülen BRCA mutasyonlarına yönelik testleri, aile öyküsünde BRCA ve kanser ilişkisi olanlara öneriyoruz. Test sonucu pozitif çıktığında yani mutasyon bulunduğunda hasta için yol haritası belirleniyor. Angelina Jolie örneğinde olduğu gibi ameliyatla riski ortadan yok etmek mümkün; ancak hasta, uzman bir hekim kontrolünde düzenli takip seçeneğini de değerlendirebilir" dedi.