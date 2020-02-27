"Memleketin Kısmeti" Çiğli'de sahnelendi

Yazar Aziz Nesin'in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyun, Çiğli'de büyük ilgiyle izlendi.

Ankara Ekin Tiyatrosunun "Memleketin Kısmeti" isimli tiyatro oyunu, Çiğli Belediyesi tarafından Çiğlili tiyatroseverlerle buluşturuldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği etkinlik, Fakir Baykurt Salonunda gerçekleştirildi. Yazarlığını Haluk Işık'ın, yönetmenliğini Murat Atak'ın yaptığı oyun, tiyatro oyuncuları; Işıl Poyraz, Koray Ergun, Bülent Ateşoğlu, Suat Ülhan, Ersen Ocak, Murat Ercanlı, Murat Demirbaş ve Burcu Oktav tarafından sahnelendi. Aziz Nesin'in siyasal ve toplumsal olaylara bakışının hicvedildiği 2 perdelik müzikli güldürü oyunu gecenin sonunda sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Çeşitli kültürel etkinliklerin yaşam alanı bulacağı bir kent modeli oluşturmak için çalıştıklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Göreve geldiğimiz günden bu yana her yaştan vatandaşımıza hitaben farklı içerikte kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. Bu kez düşünce dünyamızda yeni pencereler açan Aziz Nesin'e ithafen yazılan ‘Memleketin Kısmeti' isimli oyun sahnelendi. Çiğlili hemşehrilerimizin gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Sahne alan Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncu, yazar, yönetmen ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çiğli'yi, sanat ile yaşayan bir kent haline getirmeyi hep birlikte sağlayacağız” dedi.