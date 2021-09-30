Menderes Belediyesi hacizden döndü

İşçilerin avukatı Baran Aydın, “İşçiler, haksız yere işten çıkartılmışken, o süre zarfından beri para almadan hayatlarını idame ettirmişken, icra boyutuna geçerek bu hukuk zaferini almış bulunduk” dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Menderes Belediyesi, dava açan 3 işçinin tazminatını ancak kesinleşen icra takibi sonucu verdi. Seçimlerin ardından çeşitli gerekçelerle işlerine son veren yaklaşık 30 işçi farklı avukatlar aracılığı ile haklarını ararken, son olarak 3 işçi de hukuk zaferini kazandı. İşçiler, işten çıkarıldıktan 2 yıl sonra toplamda 90 bin lirayı bulan tazminatlarını kesinleşen icra takibi sonucu tahsil ettirebildi.

“Alacakları tahsil ettik”

İşçilerin avukatı Baran Aydın, “31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra mevcut belediye yönetimi değişmiştir ve değiştikten sonra yeni gelen belediye yönetimi, 6 müvekkilimizin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 işçinin iş akdini haksız ve geçersiz şekilde feshetmiştir. 6 müvekkilimizden 3'ünün alacaklarını daha öncesinden tahsil ettik. 3 müvekkilimiz için de ilk başta işe iade davamızı açtık. Mahkeme, müvekkillerimizin işe iadesine karar verdi. 4 aylık boşta geçen süreyle birlikte, 4 aylık da işe başlatılmazsa ‘işe başlatmama' tazminatı şeklinde bir hüküm verildi. Yani müvekkillerimizin 8 aylık maaş alacakları vardı. Kesinleşen icra takibi neticesinde o alacakları tahsil ettik. 3 işçinin toplamda 90 bin liraya yakın alacağı vardı. Tahsili gerçekleştiremeseydik fiili hacze geçmek zorunda kalacaktık. İşçiler, haksız yere işten çıkartılmışken, o süre zarfından beri para almadan hayatlarını idame ettirmişken, icra boyutuna geçerek bu hukuk zaferini almış bulunduk” diye konuştu.

“Bize, ‘işten çıkarma olmayacak' denmişti”

2018 yılının haziran ayında Menderes Belediyesinde iş başlayan 32 yaşındaki Burcu Akyol, “2018 yılında sosyal yardımlar biriminde işe girdim. Daha sonra veterinerlik birimine geçiş yaptım. Yerel seçimlerden sonra işten çıkarıldım. Belediyede yönetim değişince işten çıkarılma korkusu yaşamaya başlamıştık. Bize, ‘işten çıkarma olmayacak' denmişti ama şüphe duyuyorduk. Ardından kısım kısım işçi çıkarmaya başladılar. Ben de 2019 yılının haziran ayında işten çıkarıldım. Bu süre zarfında işsizlik maaşı da alamadım. Çünkü görev sürem boyunca kimseye hakaret etmediğim halde beni bu madde nedeniyle işten çıkardıklarını öğrendim. İşe iade davasını da kazandık ama göreve iade edilmedik. Bu para beni bir noktaya kadar idare edecek ama para tahsil edildiği için mutluyum. 2 yıldır zor bir süreç geçiriyorum. Babam kısmi felç geçirdi. Alzheimer ve felçli dedeme de ben bakıyorum. Evin sorumluluğu benim üzerimde ama işsiz kaldım. Umarım bu para bir nebze de olsa su serper. Yarın benim doğum günüm. Bu bana doğum günü hediyesi oldu” ifadelerini kullandı.