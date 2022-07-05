Menderes Belediyesinde yolsuzluk soruşturması büyüyor: Başkan Kayalar gözaltında

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve İl Başkanı Deniz Yücel de, Yeşilyurt'taki emniyet binasından Kayalar'ın durumu hakkında bilgi aldı.

İzmir'de, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin dün operasyon düzenlenmişti. Yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma dosyasına atanan uzman bilirkişiler, Menderes Belediyesi tarafından 2018-2021 yılları arasında düzenlenen toplam 10 adet ‘Çöp Toplama ve İş Makinası Kiralama' ihalesini incelerken, incelenen 7 ihalede, ‘İhaleye Fesat Karıştırma' suçunun oluştuğu, yapılan usulsüzlüklerle 9 milyon 934 bin 929 lira 47 kuruş kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu ihalelerde kamu zararı oluşmasında sorumlu olduğu tespit edilen aralarında belediyede üst düzey yönetici konumunda bulunan Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü E.A., Mali Hizmetler Müdürü F.E. olmak üzere toplam 29 belediye görevlisi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı.

Dosya Başkan Kayalar'a uzandı: Rüşvet iddiaları var

Öte yandan soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu, bir otelin imar planına aykırı şekilde yapılmasına karşılık rüşvet alındığı iddialarıyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, meclis üyesi Ertan Güleç, bir otelin müdürü ve bir mimarlık şirketinin sahibi hakkında yakalama kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Milletvekili Murat Bakan ve CHP İzmir İl Başkanı bilgi aldı

Öte yandan, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın gözaltına alınmasının ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve İl Başkanı Deniz Yücel de Yeşilyurt'taki emniyet binasına geldi. Bakan ve Yücel, Kayalar'ın son durumu hakkında bilgi aldı.