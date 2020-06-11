Menderes Belediyesinden kadın üreticilere destek

İzmir'in Menderes ilçesinde, ipek böceği yetiştiriciliği yapan Menderes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine destek Menderes Belediyesinden gelirken, kadınlara üretim için yer tahsisi yapılacağı bildirildi.

Menderes'te, ipek böceği yetiştiriciliği yapan kadınlara Menderes Belediyesinden destek geldi. Bu kapsamda, üretimin yapılabilmesi için Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın talimatıyla yer tahsisi yapıldı. Başkan Kayalar da ipek böceğinin üretildiği alanda incelemelerde bulundu.

Üretimin ve üreticinin yanında olduklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Yerel ekonomileri güçlendiren, yaşam şartlarını iyileştiren, yoksulluğun azaltılmasında etkin bir araç kooperatifçilik. Bu kapsamda kooperatifçiliği önemsiyor, tarımın gelişmesi, kadın üreticilerin desteklenmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız destekler kapsamında Menderes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından ipek böceği yetiştiriciliğine katkı sunduk. Üretimleri için gerekli alanı kendilerine tahsis ettik. Yapılacak üretim ile elde edilecek iplikle ekonomik anlamda gelir elde edilecek. Kendilerine böylesine önemli bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ederim. Kadınlarımızın her daim yanlarında olacak, kadın kooperatifçiliğini destekleyecek, kadın istihdamına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.