Menderes OSB başvurusu seçimden sonraya

Özgener, yerel seçimle ilgili de “Kazanan İzmir olsun” dedi.

İZTO mart ayı olağan meclis toplantısı, İZTO Meclis Başkan Yardımcısı İrfan Erol başkanlığında düzenlendi. Toplantıda, İZTO'nun şubat 2019 itibariyle 6 milyon 379 bin TL gelir elde ettiğini, 2018 şubat sonu gelirinin de 5 milyon 258 bin TL olduğu ifade edildi. Ayrıca aynı dönem giderlerin de geçen yıla göre yüzde 15,30 oranında azaldığı bilgisi verildi. Kasada bulunan 17 milyon 856 bin 420 TL'nin 8 milyonu nefes kredisi için uzun vadeli olarak bankada beklerken, bu paranın 5 milyon lirası ekim 2019'da, 3 milyon lirası da mart 2020'de kullanılacak.

“Olumlu gelişmeler”

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ile ilgili de olumlu gelişmeler olduğunu, İZTO, EBSO, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri ile ortak yürütülen Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin teklif dosyasının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını söyleyen Özgener, Menderes Tarıma Dayalı Süs Bitkileri ve Çiçekçilik İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi başvurusunun da yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşüldükten sonra yapılacağını dile getirdi.

“Kazanan İzmir olsun”

Pazar günü yapılacak yerel seçimlerle ilgili de konuşan Özgener, “Birlikte olduğumuz takdirde, İzmir'e ve İzmirlilere inandığımız takdirde he proje hepimiz için kolay. Seçimlerde kazanın İzmir olması temennisiyle sonuçların hem şehrimize hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.