Menderes Ramazan'a hazır

Ramazan ayında her gün bin kişi, kurulacak iftar sofralarında ağırlanacak.

11 ayın sultanı Ramazan için ilçe genelinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Menderes Belediyesi, bir ay boyunca 19 Mayıs Stadı önünde ki alanda iftar sofrası kuracak. Her akşam gerçekleşecek etkinlikte bin kişi iftar sofrasında ağırlanacak.

Tüm camiler temizlendi

Belediyenin temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ibadethane temizlik ekibi de ilçede yer alan tüm camilerde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların daha temiz ortamda ibadetini yerine getirmesi için dip köşe temizlik gerçekleştiren ekipler cami içindeki halıları süpürüp yıkarken, ayakkabılık, kapı, cam ve duvarları silip, minber temizliğini özenli şekilde yaptı. Camii içerisindeki temizliğin dışında camii bahçesinde de düzenleme çalışmaları ekipler tarafından gerçekleştirdi.

Ramazan paketleri dağıtılacak

Ramazan ayı boyunca, ihtiyaç sahiplerine de Ramazan paketleri dağıtılacak. Gizli yürütülecek çalışma ile çeşitli gıdaların yer aldığı Ramazan paketleri belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülecek.

İftara davet

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 11 ayın sultanı için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Güzel ilçemizde Ramazan'ın ruhunu en iyi şekilde yaşayacağız. 19 Mayıs Stadı'mızın önünde ki alanda iftar sofralarımızı kuracağız. Her gün bin kişilik iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla oruçlarımızı açacağız. İlçemiz genelindeki tüm camilerimizin de belediyemizin ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesinde temizlik ve bakım işleri gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ay boyunca gıda yardımlarımızı ulaştıracağız. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan'ını kutluyor, hemşehrilerimizi kuracağımız iftar sofralarımızda birlikte olmaya davet ediyorum” dedi.