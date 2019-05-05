İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menderes Ramazan'a hazır

Menderes Belediyesi tarafından Ramazan için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Ramazan ayında her gün bin kişi, kurulacak iftar sofralarında ağırlanacak.



11 ayın sultanı Ramazan için ilçe genelinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Menderes Belediyesi, bir ay boyunca 19 Mayıs Stadı önünde ki alanda iftar sofrası kuracak. Her akşam gerçekleşecek etkinlikte bin kişi iftar sofrasında ağırlanacak.



Tüm camiler temizlendi


Belediyenin temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ibadethane temizlik ekibi de ilçede yer alan tüm camilerde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı. Vatandaşların daha temiz ortamda ibadetini yerine getirmesi için dip köşe temizlik gerçekleştiren ekipler cami içindeki halıları süpürüp yıkarken, ayakkabılık, kapı, cam ve duvarları silip, minber temizliğini özenli şekilde yaptı. Camii içerisindeki temizliğin dışında camii bahçesinde de düzenleme çalışmaları ekipler tarafından gerçekleştirdi.



Ramazan paketleri dağıtılacak


Ramazan ayı boyunca, ihtiyaç sahiplerine de Ramazan paketleri dağıtılacak. Gizli yürütülecek çalışma ile çeşitli gıdaların yer aldığı Ramazan paketleri belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülecek.



İftara davet


Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 11 ayın sultanı için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Güzel ilçemizde Ramazan'ın ruhunu en iyi şekilde yaşayacağız. 19 Mayıs Stadı'mızın önünde ki alanda iftar sofralarımızı kuracağız. Her gün bin kişilik iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla oruçlarımızı açacağız. İlçemiz genelindeki tüm camilerimizin de belediyemizin ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesinde temizlik ve bakım işleri gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ay boyunca gıda yardımlarımızı ulaştıracağız. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan'ını kutluyor, hemşehrilerimizi kuracağımız iftar sofralarımızda birlikte olmaya davet ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.