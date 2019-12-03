Menderes ve Bayraklı Travel Turkey Fuarında

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi, kapılarını 13'üncü kez dünya turizmine açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Menderes Belediyesi, 5-7 Aralık tarihlerinde Gaziemir Fuar Alanında düzenlenecek 13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarına katılacak. İlçenin tanıtımının gerçekleşeceği fuarda, Menderes'e özgü çeşitli ürünlerde fuar ziyaretçileriyle buluşturulacak. Fuar için özel hazırlanan İzmir Sokakları Özel Alanında ziyaretçilerini ağırlayacak Menderes Belediyesi, ilçeye özgü ürünlerinin yanı sıra tarihsel, turistik ve kültürel alanların da tanıtımını gerçekleştirecek. Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivalinin maskotları Mandi ve Mandila da, fuar süresince çeşitli sürprizlerle katılımcılarla buluşacak.

"Gelin Menderes'imizin tüm güzelliklerini fuarımızda keşfedin"

İyonların kurduğu 12 şehir devletinden ikisi olan Kolophon ve Lebedos'un bulunduğu Menderes'te, Notion Antik Kenti ve Anadolu'daki iki kehanet merkezinden birisi olan Klaros'da bulunuyor. Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli mahallelerinin yer aldığı ilçe 43 kilometrelik sahil şeridiyle de turizmde dikkat çekiyor. Kasımpaşa Camii, Kasımpaşa Türbesi, Samancıoğlu Camii, Cüneyt Bey Camii, Yıkık Minare, Cumhuriyet Mahallesi Camii, Gölcükler Camii, Görece Merkez Cami, Palamutarası Sarnıcı, Gölovasi Sarnıcı, Malta Şelalesi, Taş Köprü, Roma Kaplıcası, Çatalca ve Balabanbere Göletleri ile kültürel miraslarda ilçede yer alıyor. Nazar boncuğu ocaklarıyla nazar üretiminin yapıldığı ilçe; satsuma mandalinası, alfons üzümü, kesme çiçek ve salatalık ile tarımsal ürünlerde de ön planda yer alıyor.

Tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes'imizin dünyaya tanıtımı adına başlattığımız çalışmalarımız sürüyor. İlçemizin tüm güzelliklerini Travel Turkey İzmir Fuarında tanıtacağız. Dünyanın dört bir yanından fuara gelen katılımcılar ve fuar ziyaretçilerini standımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Tüm vatandaşlarımızı da 5-7 Aralık tarihlerinde Gaziemir Fuar Alanındaki standımıza davet ediyoruz. Gelin Menderes'imizin tüm güzelliklerini fuarımızda keşfedin” dedi.

Bayraklı'da Travel Turkey'de

Bayraklı Belediyesi, 5-7 Aralık tarihleri arasında bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarına katılan belediyeler arasında yer alacak. İnsanlık tarihinin sıfır noktası olarak adlandırılan Şanlıurfa'daki "Göbeklitepe" teması ile 5-7 Aralık tarihlerinde ziyaretçilerin ağırlanacağı fuarda, ilçe ve projeler tanıtacak. 99 metrekarelik standıyla Gaziemir Fuar Alanındaki A holünde yer alacak Bayraklı Belediyesi, broşürler ve bilgilendirmelerle ilçenin turizm potansiyelini anlatacak.

Bayraklı'nın turizm potansiyelinin uluslararası arenada tanıtılması bakımından fuarın büyük önem taşıdığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklımızın sahip olduğu değerleri ve belediye olarak yapmak istediklerimizi anlatacağız. Bu kapsamda, Bayraklı'nın yeni kent kimliğinin simgelerinden biri olacak Smyrna Meydanı ve Smyrna Kent Müzesi projesini hazırlıyoruz. Aşamalı olarak Bayraklı'nın üç ana bölgesinde çeşitli cadde ve kavşaklar heykeller, süs havuzları, rölyefler ve çeşitli aydınlatma planları ile canlandırılacak. Böylece eski Smyrna Antik Kenti, Bayraklı Sevgi Yolu ve Bayraklı kentsel SİT alanı bütünleşecek" dedi.

Bayraklı'yı dünya çocuklarının ve gençlerinin buluşma noktası yapmak istediklerini dile getiren Başkan Sandal, "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti vizyon projemiz kapsamında, Doğançay'a da bir gençlik köyü kazandırmak istiyoruz; ayrıca, Bornova Laka derelerini ıslah edip, çevrelerinde birçok sosyal tesisin bulunduğu, içinde teknelerin dolaştığı bir cazibe merkezi haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Dünyanın birçok yerinden kruvaziyer gemilerle gelen turistler, küçük teknelerle Smyrna Meydanına gelip, oradan 5 bin yıllık Smyrna höyüğünü ve kuracağımız müzeyi ziyaret edebilecek. Ayrıca halkımız, tıpkı Eskişehir'deki Porsuk Çayı örneğindeki gibi derelerimizin etrafındaki sosyal donatı alanlarında vakit geçirebilecek" diye konuştu.