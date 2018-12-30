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Menderes yeni yıla açılışla girecek

Menderes Belediyesi tarafından yeni yıl sürpriz açılışla kutlanacak.

İlçe meydanında ki açılış renkli görüntülere sahne olacak.



Menderes 2019'u açılışla karşılayacak. Menderes Belediyesi tarafından ilçe merkezine kazandırılan sürpriz yapı yeni yıla girerken açılacak. Etkinlikte yeni yıl kutlamaları da gerçekleşecek.



Coşku doruğa çıkacak


Yeni yıl kutlamasıyla, açılışın birleşeceği etkinlikte dans şovları, dj gösterileri, fasıl, yapay kar yağımı, havai fişek gösterileri ve sürpriz açılış gerçekleşecek. Menderes meydanında gerçekleşecek etkinlerle coşku doruğa çıkacak. Saatler gece yarısını gösterdiğinde hem 2019'un gelişi kutlanacak hem de sürpriz yapının açılışı gerçekleşecek.



Herkes davetli


Yeni yılı çifte kutlama ile karşılayacaklarını belirten Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Menderes'te yine bir ilke imza atıyor, yeni yılı açılışla karşılıyoruz. Menderes meydanımıza kazandırdığımız sürpriz yapının açılışını 2019 yılına girerken gerçekleştireceğiz. Coşkuyla gerçekleştireceğimiz kutlamamızda 2018'e veda ederken 2019'u karşılayacak, saatler gece yarısı 12'yi gösterdiğinde ilçemize kazandırdığımız sürpriz yapının açılışını yapmış olacağız. İlçe meydanımızda ki yeni yıl kutlaması ve açılış etkinliğimize tüm halkımız davetlidir” dedi.

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