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Menderes yeşile bürünüyor

Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde süren yeşillendirme çalışmaları kapsamında 12 bin 706 adet ağaç fidanı ve çeşitli türde bitki dikimi gerçekleştirildi.


Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçenin her noktasında yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. Uygulama ile 12 bin 706 adet ağaç fidanı ve farklı türlerde bitki dikimi gerçekleştirildi.


Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Daha yaşanabilir çevre için sürdürdüğümüz yeşillendirme çalışmalarımız kapsamında ilçemizin farklı noktalarına ağaç ve bitki dikimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden itibaren 12 bin 706 adet ağaç ve bitkiyi ilçemize kazandırdık. Yeşille bütünleşmiş bir Menderes için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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