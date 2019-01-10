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Menderes'e tenis kulübü

Menderes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak tenis kulübünün çalışmaları devam ediyor.



Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye tenis kulübü kazandırılıyor. Kemalpaşa Mahallesine kazandırılacak proje Menderes'te bir ilk olacak. 2600 metrekare alan içerisinde gerçekleştirilen proje iki adet tenis sahası, idari bina, kafeterya, soyunma odası, fitness alanı, otoparktan oluşuyor.



Sporun merkezi Menderes


Menderes'i her alanda İzmir'in merkezi yapmak için çalıştıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Güzel ilçemizi spor alanında da İzmir'in merkezi yapmakta iddialıyız. Halı sahası dahi olmayan Menderes'imizi spor kompleksleriyle donatmaya devam ediyoruz. İlçemize kazandıracağımız tenis kulübümüz için inşaat çalışmalarımız sürüyor. Kemalpaşa Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz projemiz de iki tenis kortunun yanı sıra, idari bina, soyunma odaları ve kafeterya da yer alacak. Projemizi kısa sürede tamamlayıp, tenis kulübümüzü faaliyete geçireceğiz” dedi.

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