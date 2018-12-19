Menderes'in çehresini değiştirecek palmiyeler dikildi

Menderes Belediyesi'nin ilçenin çehresini değiştirecek Menderes Çevreyolu Peyzaj Çalışmaları projesinde ilk palmiyeler alana dikildi. Başkan Soylu da çalışmalarda yer aldı.

Menderes Belediyesi'nin Karayolları Bölge Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında Menderes Çevreyolu Peyzaj Çalışmaları hızla sürüyor. Çalışma kapsamında sulama tesisatının tamamlandığı projede ilk palmiyelerde dikildi. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da dikim çalışmalarında yer aldı.

Toplam 790 palmiye

Görece kavşağı ile Küner kavşağı arasında yer alan 10 kilometrelik alanda gerçekleştirilen çalışmalarda dikilecek 790 palmiyenin ilk kısmının dikimi gerçekleşirken, 7 kavşaktan oluşan projede palmiyenin yanı sıra bin 600 adet çınar ağacı, 25 bin metrekare çim serimi ve yüz bin adet farlı türlerden bitkiler de alana dikilecek.

Cennet bahçesi

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Menderes'imizde başlattığımız hizmet kervanında ilçemizi marka yapma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Görece ve Küner kavşağı arasındaki peyzaj çalışmalarımıza başladık. Palmiye dikimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Birkaç ay içerisinde Menderes'imize gelen, Menderes'imiz içinde sahile inen vatandaşlarımız ve değerli hemşehrilerimiz bir cennet bahçesinin içinden geçerek bu yolu kat edecek” dedi.