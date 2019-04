Menderes'te 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Menderes'te de coşkuyla kutlandı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, koltuğunu dördüncü sınıf öğrencisi Melek Sarıkaya'ya devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yılı nedeniyle Menderes'te coşku tavan yaptı. Menderes 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşen etkinliklerde, çocukların gösterileri herkes tarafından büyük beğeni topladı. 23 Nisan'ın geleneği olan makamların çocuklara devredilmesi etkinliğinde ise Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar koltuğunu Bulgurca İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Melek Sarıkaya'ya devretti.

Çocuk başkandan hayvanlarla ilgili talep

Menderes Belediye Başkanlığı'nı devralan Melek Sarıkaya, Menderes'te hayvanlara yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi talimatını verdi. Minik başkan sokak hayvanlarının korunması için her türlü çalışmanın yapılması gerektiğini ifade etti. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da, "Menderes'imizde can dostlarımız için önemli çalışmalara imza atacağız. Çakaltepe Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mizin sonuna gelindi, yakın zamanda modern tesisimizde can dostlarımızın tüm bakım ve rehabilitasyonları gerçekleştirilecek; ayrıca kuracağımız hayvan ambulansı uygulaması ile sokak hayvanlarımıza anında müdahale ederek onlara yardımcı olacağız. Tüm mahallelerimize yapacağımız hayvan yuvalarımız ile sokak hayvanlarımıza sahip çıkacağız" dedi.

Belediyedeki etkinliğin ardından Menderes Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine katılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar daha sonra Menderes 19 Mayıs Stadı'nda ki kutlamalara katıldı. Menderesli vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayala,r 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yaptığı açıklamada, Menderesli çocukların geleceğine ışık tutacak hizmetleri hayata geçireceklerini kaydederek, "Tüm gayret ve çabamız çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakabilmektir. Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi olan “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünden hareketle gelecek nesillerimize daha modern bir Menderes bırakmak adına durmadan, yorulmadan çalışacak ve Menderes'imizi çocuklarımızla birlikte geleceğe taşıyacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.