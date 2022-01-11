Menderes'te başıboş köpekler, mahallelinin kabusu oldu

İzmir Menderes'te başıboş gezen köpekler, mahallelilerin kabusu oldu. Bahçe kapısını açtıkları gibi köpeklerin kapı önünde havlamaya başladığını ve sokakta da saldırma eğiliminde bulunduğunu söyleyen bir vatandaş, “Sokağa çıkamıyoruz. Kızım korkusundan okula gidemediği için devamsızlık sorunu yaşıyor” dedi.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çatalca Mahallesindeki bir sokakta üç çocuğu ile birlikte yaşayan Suna Demir Evren, komşusunun sahipli olduğunu söylediği yaklaşık 20 köpek nedeniyle sorun yaşadıklarını ifade etti. Köpek sahibi şahsın başka bir ilçede ikamet edip haftada bir kez Menderes'e geldiğini, bu sebeple köpeklerin aç ve başıboş şekilde sokakta gezdiğini dile getiren kadın, köpeklerin sokağa çıkmalarına izin vermediğini, sürekli havlayarak saldırmaya çalıştığını ifade etti. Sabah saatlerinde okula giden iki çocuğunu işe giderken kendisinin bıraktığını, yol boyunca köpeklerden kaçmaya çalıştıklarını söyleyen mahalle sakini, öğlen saatlerinde okula giden kızının ise evden çıkamadığı için devamsızlık yaptığını belirtti. Konuyu Menderes Belediyesine aktardığını ancak sorunun giderilmediğini kaydeden Suna Demir Evren, “Sokağa girmek mümkün değil. Evden çıkamıyoruz. Menderes Belediyesine defalarca seslendim ama sesimi duyuramadım. İnşallah bu sefer duyarlar. Lütfen bu köpekleri buradan alın” diye konuştu.

“Korkuyoruz”

2 yıldır mahallede yaşadığını söyleyen Demir Evren, “Bu bölgede yaşayanlar 10 yıldır bu sorunun olduğunu söylüyor. Komşumuzun yaklaşık 20 köpeği var. Kendisi haftada bir kez buraya geldiği ve köpekleri bir kez besleyebildiği için geri kalan günler köpekler burada aç ve başıboş geziyor. Belediyeye başvurduğumuzda, köpeklerin sahipli olduğunu ve toplayamayacaklarını söylüyor ama kaymakamlık köpeklerin sahipsiz görüldüğünü belirtiyor. İki çocuğum, ben işe giderken benimle birlikte evden çıkıyor ama bir kızım evden çıkamıyor. Ben de hayvanseverim. Bahçemde bir sürü hayvan besliyorum. Bize saldırmaya çalışan köpeklere bir şey olsa ilk biz koşuyoruz. Komşuyla defalarca konuştum ama sonuç alamadık. Köpeklerden kaçarken birimiz takılıp düşsek 15 köpek birden çocuğumun üstüne gelir. Nasıl kurtaracağım? Korkuyoruz. Sokağa girmek mümkün değil. Evden çıkamıyoruz. Benim çocuğum köpekler yüzünden okula gidemiyor. Devamsızlık yaptığı için okulunda sorun yaşıyor” ifadelerini kullandı. Demir Evren, komşusunun eve geldiği zaman ve havanın yağışlı olduğu günlerde köpekleri bahçeye aldığını ancak geri kalan günler köpekler nedeniyle sorun yaşadıklarını söyledi.