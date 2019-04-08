Menderes'te Başkan Kayalar mazbatasını aldı, görevine başladı

Resmi olmayan sonuçlara göre Menderes Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Kayalar, mazbatasını almasının ardından görevine başladı.

31 Mart seçimlerinden zaferle çıkan CHP'li Mustafa Kayalar, Menderes Belediye Başkanı olarak göreve başladı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Alime Değirmencioğlu'nun elinden mazbatasını alan Kayalar, Menderes Cumhuriyet Meydanı'nda ki Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra makamına oturdu. Belediye önünde binlerce Menderesli vatandaş ve belediye personelinin büyük bir coşkuyla karşıladığı Mustafa Kayalar, "Menderes'e baharla birlikte huzuru da getirdik. Ben, bana oy veren vermeyen tüm Mendereslilerin belediye başkanı olacağım. Bu konuda hiç kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın” dedi. Devir teslim törenine, geçmiş dönemin başkanı Bülent Soylu katılmadı.

CHP İlçe Başkanı Gizem Candan, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını teslim alan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Seçim sürecinde yanımızda olan olmayan, bize oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bize desteklerini esirgemeyen İYİ Partili arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Menderes'i birlikte yöneteceğiz. Ben, hangi siyasi düşünceden olursa olsun, herkesin başkanı olacağımın sözünü veriyorum. Menderes'i çok güzel günler bekliyor. Tüm güzellikleri birlikte yaşayacağız” ifadesini kullandı.

"Kapım, herkese açık olacak"

Belediyede makam kapısının herkese açık olacağının altını çizen Kayalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Menderes'te korku imparatorluğunu yıktık. Artık korku yok, huzur var, mutluluk, arkadaşlık, kardeşlik olacak. Amacım; esnafın, köylünün, çiftçinin, Menderes'te yaşayan herkesin lokmasını büyütmek. 'Menderes kazanacak', demiştim. İlçemize üniversiteyi getireceğim. Üniversite ile Menderes çok şey kazanacak. Kapım, herkese açık olacak. Telefon numaramı tüm Menderesliler bilecek. Menderes, İzmir'in en çok tanınan ilçelerinden biri olacak. Bu hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışacağım. Yakamdan CHP rozetini çıkardım. Bundan sonra vatandaşa hizmet etmek, derdine derman olmak için çalışacağım. Çiçek ve benzer hediyeler getirmeyin, kitap hediye edin. Nezaket gösterip hayırlı olsuna gelmek için sabırsızlanan binlerce vatandaşımızın olduğunu biliyorum. Onlardan, çiçekle değil de kitapla gelmelerini rica ediyorum."