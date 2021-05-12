Menderes'te bayram temizliği

Ramazan Bayramı öncesi Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde temizlik çalışması yapıldı. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin cadde ve sokaklarında dip köşe temizlik gerçekleştirildi.

Hassas çalışma

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Salgın sürecinin başından itibaren sürdürdüğümüz çalışmalarımız tam kapanma sürecinde de devam ediyor. Temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından Ramazan Bayramı öncesi ilçemizin cadde ve sokaklarında temizlik çalışması yapıldı. Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Daha sağlıklı bir ortam için hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.