İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menderes'te bayram temizliği

Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.


Ramazan Bayramı öncesi Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde temizlik çalışması yapıldı. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin cadde ve sokaklarında dip köşe temizlik gerçekleştirildi.



Hassas çalışma


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Salgın sürecinin başından itibaren sürdürdüğümüz çalışmalarımız tam kapanma sürecinde de devam ediyor. Temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından Ramazan Bayramı öncesi ilçemizin cadde ve sokaklarında temizlik çalışması yapıldı. Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Daha sağlıklı bir ortam için hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.