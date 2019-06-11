Menderes'te binlerin katılımıyla halk dansları coşkusu

İzmir'de, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel 10. Halk Dansları Gecesi binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Halk Dansları Gecesi, renkli görüntülere sahne oldu. Raks-ı Anadolu adıyla Menderes Belediyesi Kültür Merkezi ve Amfi Tiyatro'da gerçekleşen gecede, Menderes Belediyesi Eğitim Kültür Gençlik Spor Kulübü Derneği Halk Dansları Topluluğu, Türkiye'nin farklı bölgelerinin yöresel danslarını izleyicilere sundu.

7 ile 45 yaş arasında 200 öğrencinin bir yıl süre ile aldığı eğitimlerin ardından sundukları gösteride, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 11 halk oyunu sergilendi. Kültür mozaiğinin yaşandığı geceye vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Binlerce vatandaşın katıldığı gecede halk dansları coşkusu yaşandı.

Dev Türk bayrağı

Gecenin sonunda tüm gruplar eğitmenleriyle birlikte sahneye çıkarak dev Türk bayrağı açtı. İzmir Marşı eşliğinde sahnede yer alan ekiplere vatandaşlar ayakta alkışlarıyla eşlik etti.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da, görsel bir şölene imza atıldığını kaydederek, "Kültürel ve folklorik değerlerimizi yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz gecemizde, eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin gösterilerini büyük bir keyifle izledik. Karadeniz'in horonundan Ege'nin zeybeğine, İç Anadolu'nun kaşık oyunundan Akdeniz'in tekesine ülkemizin dört bir yanında ki halk oyunlarının en güzel örneklerinin sergilendiği gecemiz için bir yıl boyunca özveri ile çalışarak hazırlanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Halk dansları kültürünü sonsuza kadar yaşatmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.