Menderes'te bitkisel atık yağlar toplanıp bio dizel üretilecek

İzmir'in Menderes ilçesinde, doğaya ve çevreye zararlı bitkisel atık yağların toplanarak geri kazanımının sağlanması için çalışma başlatıldı. Muhtarlıklar aracılığıyla toplanan yağların geri dönüşüme kazandırılması ile bio dizel üretimi yapılacağı öğrenildi.

Menderes ilçesinde, atık yağların geri dönüşüme kazandırılması için harekete geçildi. Menderes Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, bir protokolde imzalandı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve bir şirketin Ege Bölge Müdürü Zekiye Seda Sönmez arasında imzalanan protokole göre, atık yağlar muhtarlıklar aracılığıyla toplanacak. Evlerinde kullandıkları 5 litre ve üzeri evsel yağları muhtarlıklara getiren vatandaşlara da temizlik malzemesi hediye edilecek. Toplanan yağların geri dönüşümü ile bio dizel üretimi gerçekleşecek.

Başkanı Mustafa Kayalar, 1 litre atık bitkisel yağın 1 milyon metreküp suyu kirlettiğini ifade ederek, "Çevre dostu belediye olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız kapsamında atık bitkisel yağların toplanması için çalışma başlattık. Uygulama kapsamında toplanan bitkisel atık yağların geri dönüşümü ile bio dizel üretimi gerçekleşecek. 5 litre ve üzeri tüm evsel yağları muhtarlıklara getiren vatandaşlarımıza temizlik malzemesi de hediye edilecek. Vatandaşlarımız 444 28 45 Alo Atık Hattını da arayarak destek alabilirler. Tüm vatandaşlarımızı uygulamamıza destek vermeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki 1 litre atık bitkisel yağ 1 milyon metreküp suyumuzu kirletiyor. Doğaya ve çevremize sahip çıkmak bizim elimizde" dedi.