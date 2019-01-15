Menderes'te bozuk yollar yenileniyor

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmaları aralıksız sürerken, gerçekleştirilen çalışmalar ile bozuk yollar yenide asfaltlanıyor.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarıyla, ilçenin dört bir yanında bulunan yollar asfaltla buluşuyor ve kilit parke ile döşeniyor. Yapılan çalışmalarla; bozuk, çamurlu, çukurlu yollar ekipler tarafından tespit edilip elden geçiriliyor. Çalışmalar kapsamında 60 kilometrelik yol asfaltla kaplanırken, toplamda 120 kilometrelik bir yolun asfaltlanması hedefleniyor. Çalışmalarla yine 85 kilometre yol ise kilit parke ile döşendi.

Çalışmalarla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "İlçemiz genelinde başlattığımız çalışmalarımızla; çamurlu, çukurlu, bozuk yollarımızı kullanışlı hale getiriyoruz. Bugüne kadar 60 kilometrelik asfalt, 85 kilometrelik ise kilit parke çalışması gerçekleştirdik. Amacımız; kötü yollarımızın tamamını yok etmek. Bunun içinde gece demiyor, gündüz demiyor, yedi gün mesai yaparak çalışıyoruz. Menderes'imizin yollarını kullanışlı hale getirmeye kararlıyız. Tüm cadde ve sokaklarımız kötü durumdan kurtuluncaya durmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.