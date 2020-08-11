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Menderes'te çıkan yangın sonrasında 1 şüpheli yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesi Görece mevkisinde, ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ormanlık alana düşürdüğünü söylediği öğrenildi.

İzmir'in Menderes ilçesi Görece mevkisinde, ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ormanlık alana düşürdüğünü söylediği öğrenildi.


Menderes ilçesi Görece mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe yol açmıştı. Yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınabilmişti. Yangınla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Görece Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda S.T adlı bir şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri daha sonrasında S.T'nin ifadesini aldı. Şahsın ilk ifadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ormanlık alana düşürdüğünü söylediği belirtildi.


S.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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