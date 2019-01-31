Menderes'te Deve Güreşleri Festivali

.

Menderes Belediyesinin, Menderesliler Yörük ve Türkmen Derneği ile birlikte düzenleyeceği Menderes Deve Güreşleri Festivali 3 Şubat Pazar günü Çileme mahallesinde düzenlenecek. Yörük kültürünün bir parçası olan festivalde tülü cinsi 100 deve güreşecek. Ege bölgesinin dört bir yanından getirilen develerin güreşeceği etkinlik ücretsiz olacak.

Alan hazır

Deve güreşleri için Çileme Mahallesi'nde ki eski top sahası belediyenin fen işleri ekipleri tarafından özel olarak hazırlandı. Etkinliğe katılacak vatandaşların güreşleri rahat şekilde izleyebilmesi için alana özel olarak tribün kuruldu. Dozerle çevre düzenlemesinin yapıldığı alanda tel örgü ve beton direkler sağlamlaştırılırken, saha etrafı kilit parke ve tretuvar ile döşendi. İdari bina ve tuvaletlerin yapıldığı alan, aydınlatma direklerinin yerleştirilmesiyle hazır hale getirildi.

"Kültürümüzü yaşatıyoruz"

Festivalle alakalı konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Menderes Belediyesi olarak yörük kültürümüzü yaşatmak adına deve güreşlerimizi ilçemize kazandırmıştık. Festivalimizin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Örf ve adetlerimizi yaşatmanın yanı sıra güreşler, ekonomik ve kültürel açıdan da önem taşıyor. Çileme Mahallemizde gerçekleştireceğimiz festivalimiz için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Pazar günü gerçekleşecek etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz” diye konuştu.