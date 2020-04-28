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Menderes'te dezenfeksiyon tünelleri devrede

Menderes Belediyesi tarafından imalatı yapılan dezenfeksiyon tünelleri, ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalara yerleştirildi.


Menderes Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediyenin kendi imalatı olan dezenfeksiyon tünelleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda hizmete girdi. Uygulama, vatandaştan tam not aldı.



Salgınla mücadele sürecek


Halk sağlığı için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Bütün gücümüzle korona virüse karşı savaş açtık. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın sağlığı için seferber ettik. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle vatandaşlarımız için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreci en sorunsuz şekilde atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda kendi imalatımız olan dezenfeksiyon tünellerimizi pazar yerleri başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlara yerleştirdik. Uygulamamız vatandaşımızın da beğenisini topladı. Salgın sona erene kadar ilçemizde korona virüs mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

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