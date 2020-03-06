İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Menderes'te evde sağlık hizmetleri yeni yerinde

Menderes Belediyesi Yıldız Arıcan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, yeni yerinde vatandaşlara sağlık hizmetini aralıksız sunmaya devam ediyor.


Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Menderes Belediyesi Yıldız Arıcan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, belediye binasından taşınarak yeni yerinde hizmetini sürdürüyor. 65 yaş ve üstü yaşlı bireylerle her yaştaki yatalak hasta ve engelli kişilere ücretsiz temel sağlık hizmetinin verildiği birimin, Kemalpaşa Mahallesi'nde özel olarak hazırlanan yeni yerinde hizmetine devam ettiği belirtildi.


Vatandaşların her zaman yanında olduklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Belediye binamızda yer alan evde sağlık hizmetleri birimimizi yeni yerine taşıyarak, modern sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kemalpaşa mahallemizde gerçekleştirdiğimiz tadilat ile sağlık hizmetlerine uygun olarak hazırlanan yeni yerimizde, uzman kadro sayısını 18'den 23'e çıkartırken, 3 olan hizmet aracımızı da arttırarak 4'e yükselttik. Hoşgeldin bebek ve gebe hizmetlerimizin yanı sıra gerçekleştirdiğimiz bakım hizmetlerimize berber hizmetimizi de ekleyerek vatandaşlarımızın hizmetine soktuk. Verdiğimiz tüm hizmetler ile vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların derdine derman olmaya devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.