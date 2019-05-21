Menderes'te festival zamanı

Menderes Belediyesi ev sahipliğinde, Sunu Event Organizasyon, Ege Folklor Dernekleri Federasyonu ve Maxima Otel'in katkılarıyla düzenlenecek 1. Uluslararası Mandalina Çiçeği Festivali için geri sayım başladı. 22-25 Mayıs tarihlerinde Menderes'teki etkinlikte dünya halk danslarının en güzel örnekleri sergilenecek.

6 ülke 11 grup

Festivalde Türkiye adına Menderes Belediyesi Halk Dansları Grubunun yanı sıra Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Günay Kore ve Bulgaristan'dan toplam 11 grup yer alacak. Ekipler 4 gün boyunca ülkelerine ait halk danslarını İzmirliler ile buluşturacak.

Kültür mozaiği yaşanacak

22 Mayıs tarihinde Maxima Paradise Resort Otel'de gerçekleşecek kokteyl ile başlayacak etkinlik, ekiplerin teknik toplantısıyla devam edecek. 23 Mayıs tarihinde kültür turuna katılacak ekip ardından Gümüldür Meydanı'ndaki gecede sahne alacak. 24 Mayıs tarihinde Menderes Belediyesini ziyaret edecek heyet Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile bir araya gelecek. Ardından Özdere Meydanı'nda tüm ülkeler kendi yöresel oyunlarını sergileyecek. 25 Mayıs Cumartesi günü Menderes Belediyesi Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek gala ile festival son bulacak.

Tanıtıma katkı

Festivalle ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Güzel ilçemizde, dünyanın dört bir yanından gelecek 300 kişilik halk dansları gruplarını ağırlayacağız Festivalimiz ile Menderes'imizin ve Gümüldür Satsuma mandalinamızın tanıtımını amaçladık. İzmir'in parlayan yıldızı konumunda ki ilçemizin doğa, tarih ve kültürel yanlarının tanıtılacağı etkinlikte dünyanın hiçbir yerinde olmayan Gümüldür Satsuma mandalinasının da tanıtımı yapılacak. Gerçekleşecek festival ile Menderes'imizin adını tüm dünya duyacak” dedi.

Herkes davetli

Festivali geleneksel hale getireceklerini kaydeden Başkan Kayalar, “Festivalimizin bu yıl ilkini gerçekleştireceğiz. Amacımız festivalimizi geleneksel hale getirerek her yıl düzenlemek. 22-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ve birbirinden güzel halk danslarının yer alacağı etkinliğimize tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.