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Menderes'te haşere ile mücadele

Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarıyla haşerelere karşı önlem alınıyor.


Menderes Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekibi tarafından sivrisinek, karasinek, hamamböceği gibi hastalık taşıyıcı tüm haşere larvalarına karşı önlem alınıyor. 44 mahallenin tamamında yapılan çalışma ile haşere sonunun önüne geçiliyor.



Çalışmalar sürecek


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ilaçlama çalışmalarımız sadece yaz aylarında değil kış aylarında da sürüyor. Bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Periyodik program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda 44 mahallemizin tamamında rögar kapakları başta olmak üzere larva üreme alanlarında ilaçlama yapılıyor. Gerçekleşen çalışma ile sivrisinek, karasinek, hamamböceği gibi hastalık taşıyıcı tüm haşere larvalarına karşı önlem alınıyor” dedi.

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