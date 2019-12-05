Menderes'te hem açılış hem kutlama

İzmir'in Menderes ilçesinde, vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilmelerini sağlayan akülü araç şarj istasyonunun açılışı gerçekleşti.

Menderes Belediyesi, ilçede engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj etmek amacıyla kullanabileceği istasyonun açılışını yaptı. Şehit Ömer Halisdemir Parkı içerisinde yer alan istasyonun açılışı için tören düzenlendi. Tören sonrasında da Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezinde farkındalık etkinliği yapıldı. Yüzlerce engelli vatandaş ve ailelerinin katıldığı etkinlik coşku dolu anlara sahne oldu.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, engelli vatandaşlar için el ele, kol kola, gönül gönüle çalıştıklarını belirterek, "Engelli bireylerimizin kapalı kapılar ardında yaşamlarını sürdürmemeleri ve hayatlarını kolaylaştırmak için Menderes Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Menderes'te bir ilk olan akülü araç şarj istasyonumuzun açılışını gerçekleştirdik. Bu istasyonları ilçemizin farklı noktalarına yerleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Engelli vatandaşların sesi olduklarını ifade eden Başkan Kayalar, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren 30 akülü sandalyenin tamirini yaparken, 5 akülü sandalyeyi de hediye ettik. Evde Sağlık Hizmetlerimizle engelli dostlarımızın hastane nakilleri ve fizik tedavi nakil hizmetlerini de gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç durumuna göre ailelerimize maddi destekte belediyemiz tarafından sağlanıyor. En çok önemsediğimiz bir projemiz ise engelli dostlarımızı denizle buluşturmak. Bunun için yaz aylarında ilk projemizi hayata geçirmiş ve ilk misafirlerimizi de sahil bölgemizde ağırlamıştık. Önümüzdeki dönem projemizin en büyük ayağı olan plajlarımızın engelsiz plaja dönüştürülmesi adına adımları atıyor ve tüm plajlarımızda düzenleme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlçemizdeki tüm parklarımızı engelli çocuklarımızın fiziksel, bilinçsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı bulunacak hale getirmek için de kolları sıvadık. Mevcut parklarımızda düzenlemeler yaparken, yeni kazandıracağımız parklarımızın tamamı engelsiz park olarak hizmet verecek. 24 saat kesintisiz hizmet sunacağımız Engelli Rehabilitasyon Merkezini de ilçemize kazandırmak adına adımlar atıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 4 buçuk yıllık süreçte merkezimizi ilçemize kazandırmak. Fiziki şartlarının yanı sıra sosyal projeleriyle Engelsiz Menderes'i sizlerle birlikte hep birlikte oluşturacağız" diye konuştu.