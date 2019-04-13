Menderes'te ilk meclis gerçekleşti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Menderes Belediyesi'nin ilk meclis oturumu gerçekleşti. Toplantıda komisyon üyeleri de belirlendi.

Menderes Belediyesi'nde yeni dönemin ve Nisan ayının ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Kayalar başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclisinde görev yapacak komisyon üyelerinin belirlendiği toplantıya CHP İlçe Başkanı Gizem Candan da katıldı.

CHP Grup Başkan Vekili Gürsel Rüzgar, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Civek olurken, toplantıda meclis başkan vekilleri, meclis katipleri, encümen üyeleri, meclis içi ihtisas komisyonlarının üyeleri de belirlendi.

“Ayrım yapmadan çalışacağız”

Meclisin açılış konuşmasını yapan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimini geride bıraktık. Kırgınlık, herhangi bir olumsuzluk olmadan seçimleri geçirdik. Artık yeni bir döneme başladık. Meclisimize seçilen tüm arkadaşlarımızı canı yürekten kutluyorum. 5 yıllık sürede Menderes'imizi güzel şekilde hep birlikte yöneteceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan çalışacağız. Kapımız herkese açık olacak” dedi.

“Herkes bilecek”

Geride kalan 5 yılla ilgili değerlendirmede de bulunan Başkan Kayalar, “ 5 yıl boyunca Menderes için neler yapıldı, belediye bütçesi ne durumda, kısacası belediyede ne var ne yok her şeyi kamuoyu ile paylaşacağız. Tüm hemşehrilerimiz her şeyi bilecek, açık, şeffaf belediyecilik ile Menderes'imizi tanıştıracağız” ifadelerini kullandı.

“Birlikte başaracağız”

Menderes'te huzuru sağlamak için canla, başla çalışacaklarını kaydeden Başkan Kayalar, “En önemli amacım Menderes'imize huzurlu bir ortam getirmek. Bunu ben değil, biz başaracağız, Menderesliler olarak başaracağız. Meclisimizde bulunan tüm arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışarak Menderes'te birlik ve beraberliği sağlayacağız” diye konuştu.

Üyeler belirlendi

Meclis Başkan Vekilleri; Gürsel Rüzgar, Alper Sürücü. Meclis Katipleri; Fatma Ekicioğlu, Amine Çiçek. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Üyeleri; Hüseyin Çolak, Erkan Özkan, Hasan Yücel Kara. Encümen Üyeleri; İbrahim Binek, Ertan Güleç. Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri; Erkan Özkan, Hasan Yücel Kara, Mehmet Sarıkaya, Cemil Az, Mümin Bayram. İmar ve Şehircilik Komisyonu Üyeleri; Gürsel Rüzgar, Halil Şen, İbrahim Binek, Ayşegül Duran Türker, Mehmet Civek. Sağlık Komisyonu Üyeleri; Amine Çiçek, Hüseyin Çolak, Bülent Taşkıran, Hazal Deniz Gezer, Halis Macit. Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeleri; Fatma Makas, Fatma Ekicioğlu, Amine Çiçek, Hazal Deniz Gezer, Ayşegül Duran Türker. Eğitim Spor ve Gençlik Komisyonu Üyeleri; Alper Sürücü, Amine Çiçek, Ertan Güleç, İlker Kayhan, Mümin Bayram. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeleri; Fatma Ekicioğlu, Hüseyin Çolak, Bülent Taşkıran, Halis Macit, Mehmet Civek. Kültür ve Turizm Komisyonu Üyeleri; Amine Çiçek, Erkan Özkan, Hüseyin Çolak, Süleyman Sarıkaya, Ayhan Pehlivan. Hukuk Komisyonu Üyeleri; Gürsel Rüzgar, Hasan Yücel Kara, Halil Şen, Halis Macit, Ayhan Pehlivan. Meclis Araştırma ve İnceleme Komisyonu Üyeleri; Hüseyin Çolak, Ertan Güleç, İbrahim Binek, Ayşegül Duran Türker, Cemil Az.