Menderes'te ilk oruçlar açıldı

11 ayın sultanı Ramazan nedeniyle Menderes Belediyesi tarafından ilçe merkezinde 1 ay sürecek iftar sofralarının ilki düzenlendi. Bin kişinin bir araya geldiği iftarda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Yemekler Başkan Kayalar'dan

İlk iftarda yemekler de Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve eşi Aslı Kayalar tarafından dağıtıldı. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Kayalar, yemek için sıraya giren vatandaşlara kendi elleriyle yemeklerden ikram etti.

"Ramazan'ı en iyi şekilde yaşıyoruz"

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk gününde kurduğumuz iftar sofralarında vatandaşlarımızla birlikte oruçlarımızı açtık. Soframızın bereketi vatandaşlarımızla birlikte artıyor. Ramazan ayı boyunca 19 Mayıs Stadı'mız önünde kuracağımız iftar sofralarına tüm halkımızı bekliyoruz. Tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.