Menderes'te jandarmadan kumar baskını

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Menderes ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde N.B. isimli şahsın kiraladığı bir eve baskın düzenledi. İçeride 8 kişinin kumar oynadığını tespit eden ekipler, yapılan aramada evin muhtelif yerlerinde 35 gr. kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız tüfek ve buna ait 30 doku kartuş ele geçirdi. Şüpheli şahıslara kumar oynamak ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten toplam 34 bin 169 TL idari para cezası uyguladı. Şüpheliler N.B., O.A., H.T. ve H.Ç. hakkında adli tahkikat başlatıldı.