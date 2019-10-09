Menderes'te kreş için ilk adım

Menderes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak kreş projesi için Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İZELMAN A.Ş yetkilileri ile proje alanında incelemede bulundu. Hayata geçecek projeyle, kadınların iş hayatında aktif rol almasının önünün açılacağı ifade edildi.

Başkan Mustafa Kayalar, konuyla ilgili, "İlçemizin önemli ihtiyaçları arasında yer alan kreşi hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş ile Menderes'imize ilk kreşimizi kazandırıyoruz. Projemiz, Görece Hürriyet mahallemizde hayat bulacak. Yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağı projemizi çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete açacağız. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Kadın istihdamına katkı

Proje ile çalışan annelerin yükünün hafifletileceğini kaydeden Başkan Kayalar, "Amacımız; kadınlarımızın iş hayatında aktif rol almaları. Hayata geçecek kreş projemiz ile kadın istihdamına da katkı sağlayacağız. Kuracağımız kreşlerimiz ile anneler işlerine çocuklar da kreşe gidebilecek" dedi.

İZELMAN A.Ş Okullarının uzman eğitmenleri ile okul öncesi eğitimin verileceğini kaydeden Başkan Kayalar, “Annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecekleri kreşimizde bütün detaylar düşünülürken, çağdaş eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun dersler verilecek. Kreşlerimiz çocuklarımızın gelişimine uygun, iyi bir eğitim alarak keyifli vakit geçirmelerine yardımcı olacak donanımda hazırlanacak” diye konuştu.