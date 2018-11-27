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Menderes'te öğretmenlere anlamlı hediye

Menderes Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenler adına hatıra ormanı kuruldu.



Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından “Her Öğretmene Bir Fidan Hatıra Ormanı” projesi kapsamında Barbaros Mahallesinde hatıra ormanı kuruldu. Proje kapsamında 12 dönüm alanda 858 adet çam fidanı toprakla buluştu. Etkinlikte Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ile birlikte öğretmenler de kendi isimlerinin yer aldığı alana fidan dikimini gerçekleştirdi.



Adlarıyla yaşayacak


İlçe genelindeki tüm öğretmenler için projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Menderes'imize yeni bir yeşil alan kazandırdık. Bu alanı kazandırırken fedakar öğretmenlerimizi unutmadık. Yeni oluşturduğumuz ormanımızı öğretmenlerimiz adına hatıra ormanı olarak planladık. Fidan dikimini de öğretmenlerimizle birlikte gerçekleştirdik. Her birinin adını taşıyan çam fidanını hatıra ormanımıza diktik, sertifikalarını da kendilerine teslim ettik. Her Öğretmene Bir Fidan Hatıra Ormanımız ile Menderes'imizdeki öğretmenlerimiz bu ormanda adlarıyla yaşayacak. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de proje için Menderes Belediyesi'ne teşekkür etti.

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