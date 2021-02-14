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Menderes'te okullar dezenfekte edildi

İzmir’de Menderes Belediyesi, kademeli olarak başlayacak eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılı öncesi ilçedeki okulları dezenfekte etti.

İzmir'de Menderes Belediyesi, kademeli olarak başlayacak eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılı öncesi ilçedeki okulları dezenfekte etti.


Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kademeli olarak başlayacak eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılı öncesi okullarda dezenfekte çalışması başlattı. Harekete geçen ilaçlama ekibi, okulların iç ve dış tüm alanlarında ilaçlama yaptı.


Çocukların sağlığını ve eğitimlerini önemsediklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Pazartesi günü yeniden okula 'merhaba' diyecek öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için okullarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı tamamladık. İlaçlama ekibimiz, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar ile yeniden eğitim-öğretime başlayacak okullarımızda büyük bir hassasiyetle çalışmalarını gerçekleştirdi. Yüz yüze eğitimin başlayacağı toplam 24 okulumuzun sınıf, tuvalet, koridor, konferans salonu ve bahçe gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte edilmiş durumda. Menderes'te çocuklarımız hijyenik bir ortamda ders başı yapabilecek" dedi.

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