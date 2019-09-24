Menderes'te otomobilsiz gün

Avrupa Hareketlilik Günü kapsamında Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde Menderes İnönü Caddesi'nde yapıldı.

Araç trafiğine kapatılan Menderes İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşların ilgisi yoğundu. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, ilk olarak bisiklet turu gerçekleşti. Menderesli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bisiklet turuna Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da katıldı. Başkan Kayalar, vatandaşlarla birlikte trafiğe kapatılan caddede bisiklet sürdü. Vatandaşların gönüllerince eğlendiği etkinlikler gün boyu devam etti. Çocuklar, kendileri için kurulan oyun alanlarında keyifle vakit geçirirken, ailelerse kendileri için düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu gün vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçede bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İnönü Caddemizi gün boyunca trafiğe kapattık, bisikletimizi sürdük, yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Caddemizde kurduğumuz oyun alanlarında çocuklarımızla birlikte keyifli vakit geçirdik. Menderes Belediyesi olarak ilk kez gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin devamlılığını sağlayacağız. Bu tür etkinliklerle vatandaşlarımızla birlikte olacağız” diye konuştu.