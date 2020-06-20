Menderes'te sınav günü öğrenciler unutulmadı

Menderes Belediyesi tarafından, Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilere sınavda gerekli kırtasiye malzemeleri, maske ve su dağıtıldı.

Menderes Belediyesi tarafından LGS'de ter döken öğrenciler unutulmadı. İlçedeki 26 okulda LGS öncesi dezenfekte çalışmalarını tamamlayan Menderes Belediyesi, sınav günü de öğrencilerin yanında oldu. Tüm öğrencilere ücretsiz olarak kalem, silgi, kalemtıraş, maske ve su dağıtımı Menderes Belediyesi tarafından yapılırken her öğrenciye okul girişinde el dezenfektesi de belediye ekipleri tarafından yapıldı.

"Öğrencilerimizin yanındayız"

Uygulamayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz LGS öncesi okullarımızda dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirmişlerdi. Tüm okullarımızda öğrencilerimiz hijyenik ortamda, gönül rahatlığıyla sınava girdiler. Sınav öncesinde de yine öğrenci kardeşlerimizin yanında olduk. Kültür ve sosyal işler müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz sınav gününde okullarda öğrenci kardeşlerimizin sınavda ihtiyacı olacak kırtasiye malzemeleri, maske ve su dağıtımlarını gerçekleştirdi. Öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.