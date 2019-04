Menderes'te sokak hayvanları için iş birliği

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı ziyaret ederken, ziyarette sokak hayvanları için yapılacak iş birliği masaya yatırıldı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder ve dernek üyelerini makamında ağırladı. Görüşmede Menderes'te sokak hayvanlarının sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Görüşmede konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "HAYTAP yetkililerine duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Menderes'imizde can dostlarımız için önemli çalışmalara imza atacağız. Bu çalışmalara imza atarken HAYTAP ile birlikte hareket edeceğiz. Onların sokak hayvanları için yapmış olduğu çalışmalar ortada. Kendilerine destek vererek hep birlikte can dostlarımıza destek olacağız" dedi.

Menderes'te bulunan Şopengazi Nebiha Deprem Hayvan Bakımevi'ne gereken desteği vereceklerini kaydeden Başkan Kayalar, "Şopengazi Hayvan Barınağımız'a vereceğimiz desteğin dışında yakın zamanda tamamlanacak Çakaltepe Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde de can dostlarımızın tüm bakım ve rehabilitasyonlarını gerçekleştireceğiz. Veteriner işleri müdürlüğümüz bünyesinde kuracağımız hayvan ambulansı uygulamamız ile sokak hayvanlarımıza anında müdahale edeceğiz. Tüm mahallelerimize kuracağımız yuvalarla da can dostlarımızı sıcak yuvalarla buluşturacağız" şeklinde konuştu.

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder de, ziyaretin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"5 senedir can dostların çile çektiği Menderes'e nihayet can dostu bir başkan geldi. Seçim sürecinde 27 başkan adayı ile bir araya gelmiştik; ancak Menderes'e gelememiştik. Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar'ın sokak hayvanlarını beslediğini ve sevdiğini biliyorduk, buluşmamızda bu bir kez daha ortaya çıktı. İlçe sınırları içerisinde Şopengazi Nebiha Deprem Hayvan Bakımevi'nin sorunlarına yaklaşımı ve can dostlar için hayata geçireceği projeler bizim beklentimizin de ötesinde. Kendisine ve ekibine duyarlılıkları için teşekkür ediyorum."