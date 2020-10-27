Menderes'te toplu sözleşme sevinci

Menderes Belediyesinde çalışan 716 işçinin sosyal kazanımlarını kapsayan sendika sözleşmesi, Belediye İş Sendikası ile yapılan protokol ile hayata geçti. Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde gerçekleşen protokol imza töreni şölen havasında gerçekleşti. Törene Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın yanı sıra; Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Metin Şanlı, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve işçiler katıldı.

Törende konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Bir buçuk yılı geride bıraktık, hep birlikte bir çok projeye ve başarıya imza attık. Seçildiğimizde 63 projeyi hayata geçireceğimizi söylemiştik ve bir buçuk yılda 63 projenin 17'sini Menderes'imize kazandırdık. Bu kısa sürede bir çok başarıya beraber imza attık. Biz seçim kazandığımızda bazıları 3 ay sonra maaş ödeyemez dediler. Evet, gerçekten zor bir belediye aldık, borç batağındaydık, işimiz zordu; ama biz her ay maaşımızı ödedik. Bir buçuk yılda çalışanlarımızı mağdur etmedik, herkesin maaşını ödedik. Beraber olursak, birlik içerisinde olursak Menderes'i daha güzel yerlere götürürüz. Biz elimizi taşın altına koyduk, şimdi fedakarlık sırası sizde. Sizler canı gönülden çalışacaksınız. Ben buna inanıyorum ve hep beraber Menderes'te başarıyı getireceğiz. Yolumuz uzun daha birçok projemiz var ve bunları hep beraber başaracağız. Menderes'te yıllardır yapılamayanı getirdik ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Biz her zaman emekçinin yanında, işçimizin yanındayız. Bugün de bunu ispatlamış olduk. Sözleşmemiz hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan da, Menderes'te ki sözleşmenin büyük önem taşıdığını belirterek, "Belediye, emekçileri için elini hatta gövdesini taşın altına koydu, sorumluluk aldı. Yaptığımız sözleşme sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye örnek teşkil ediyor" şeklinde konuştu.