Menderes'te tüm sokaklar dezenfekte edildi

Korona virüs ile mücadeleyi aralıksız sürdüren Menderes Belediyesi, ilçenin tüm sokaklarında dezenfektasyon çalışmalarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 44 mahallenin tamamında tüm sokaklar Sağlık Bakanlığı onaylı, 20 gün etkili özel ilaç ile dezenfekte edildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Korona virüs ile mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizin genelinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. 44 mahallemizde girilmedik sokak bırakmadık. Gece gündüz demeden tüm sokaklarımızı dezenfekte ettik. Tek bir amacımız var, bu süreci en sorunsuz şekilde atlatmak. Bunun için de durmak bilmiyoruz, mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz, vatandaşlarımız için işimizin başında, sokaklardayız. Vatandaşlarımız da lütfen kendi sağlıkları için evde kalsın” dedi.