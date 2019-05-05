Menderes'te uçurtma şenliği

Menderes Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Menderes Uçurtma Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti.

Menderes Belediyesi tarafından Özdere Orta Mahalle Gençlik Parkı ve Sahili'nde bu yıl onuncusu düzenlenen Uçurtma Şenliği, yağmura rağmen yoğun ilgi gördü. 3 bin uçurtmanın ücretsiz dağıtıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da katıldı. Gün boyu süren etkinliklerde Bando Rio gösterisi, Menderes Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun halk dansları gösterisi gerçekleşirken, çocukların gönüllerince eğlenmesi için özel oyun alanı da oluşturuldu. Çizgi film karakterlerinin yer aldığı şenlikte, yüz boyama, sihirbazlık gösterileri ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

Şenlikte konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Bugün burası adeta bayram yeri gibi. Çocuklarımız gönüllerince eğlenirken, özgürce uçurtmalarını uçuruyorlar. Bu özgürce uçuş aslında bir mesaj niteliğinde. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız Türkiye'nin demokrasi yolundaki özgürlüklerine de buradan mesaj veriyorlar. Özgürlüğün güzelliğini, baharın gelişini hep birlikte yaşıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete, onun ilke ve inkılaplarına sahip çıkacak nesiller yetiştirmek ve onlara her alanda özgür bir ülke bırakmak bizim görevimiz. Atatürk'ün bıraktığı mirası hep birlikte sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.

Menderes'te gerçekleştirilecek hizmetler ile örnek belediye olacaklarını belirten Başkan Kayalar, “Menderes Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte Atamızın izinde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçemizde hayata geçireceğiz. Sözde değil özde hizmetler ile vatandaşımızın yanında olacağız. Yapacağımız her işte, atacağımız her adımda amacımız huzurlu ve mutlu bireylerin yaşadığı bir Menderes'i oluşturmak. Derman belediyeciliğimiz ile temel amacımız olan insana hizmetin en güzel örneklerini sergileyeceğiz. Bizimle olan herkese ve şenliğimize katkı sunan tüm destekçilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.