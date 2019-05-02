Menderes'te Uçurtma Şenliği zamanı

İzmir'in Menderes ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Menderes Uçurtma Festivali 5 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Menderes Belediyesi tarafından Özdere Orta Mahalle Gençlik Parkı ve Sahili'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne olacak. 3 bin uçurtmanın ücretsiz dağıtılacağı etkinlik, 5 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında, sahilde yakılacak ateş ile hıdrellez kutlaması da gerçekleşecek. Bando Rio gösterisi, Menderes Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun halk dansları gösterisinin yanı sıra sanatçı Ferhat Odabaşı'nın Siyah Grubu da vereceği konser ile şenliğe renk katacak. Uçurtmaların ücretsiz dağıtılacağı etkinlikte lokma ikramı da yapılacak.

Şenlik kapsamında çocukların gönüllerince eğlenmesi için özel oyun alanı oluşturuldu. Çizgi film karakterlerinin yer alacağı şenlikte; yüz boyama, sihirbazlık gösterileri ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek.

10. Menderes Uçurtma Şenliği'nin renkli görüntülere sahne olacağını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Bu yıl ‘Gökyüzünde Buluşalım' sloganıyla düzenleyeceğimiz şenliğimize tüm halkımız davetlidir. Gün boyu sürecek ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştireceğimiz şenliğimizde 7'den 70'e herkes keyifle zaman geçirecek. Türk bayrağı temalı uçurtmalarımızı hep birlikte 5 Mayıs Pazar günü uçurarak gökyüzünü ay yıldıza bürüyeceğiz" dedi.