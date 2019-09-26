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Menderes'te Yörük Şöleni 29 Eylül'de

İzmir’in Menderes ilçesinde, Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla ‘Menderes Yörük Şöleni’ düzenleneceği bildirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla ‘Menderes Yörük Şöleni' düzenleneceği bildirildi.


Menderes Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilecek olan 5. Menderes Yörük Şöleni, 29 Eylül Pazar günü Tekeli Meydanı'nda gerçekleştirecek. Şölende, Yörük kültürünün en güzel örnekleri yer alacağı belirtilirken, şölen programı tüm gün devam edecek. Yörük göçü kortejiyle başlayacak program, ardından gelin alma töreniyle devam edecek. 13 halk dansları ekibinin halk oyunları gösterilerini sunacağı şölende, sanatçılar; Fevzi Önder, Alim Toker ve Neslihan Ören de Türk halk müziği şarkılarıyla sahne alacak. Şölende, keşkek ve pilav ikramının yanı sıra yağlık (poşu) hediye edilecek.


Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Yörük kültürüne sahip çıktıklarını belirterek, "Yörüklük, kültürümüzün bir parçası. Menderesimiz de Yörük kültürüne sahip çıkıyor, gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Menderes Yörük Şenliğimizi Tekeli Mahallesi'nde gerçekleştireceğiz. Pazar günü gün boyu düzenleyeceğimiz etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir" dedi.

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